В Миндоходов опровергли информацию о возбуждении дела против банка «Глобус»

Следственные действия проведены следственно-оперативными подразделениями ГУ Миндоходив в г. Киеве по адресу: г. Киев, переулок Куреневский , 19/5 в помещениях ОАО «Коммерческий Банк «Глобус», связанные с уголовными производствами в отношении клиентов, счета которых были открыты в вышеупомянутом банке, сообщает Еспресо.тв.

В отношении должностных лиц ОАО «Коммерческий Банк «Глобус» уголовных производств не возбуждалось.

Также, как сообщил начальник пресс-службы министерства Николай Ковтуненко на пресс-конференции, ни одного уголовного дела в отношении этого банка не открывалось, эта информация является недостоверной и она возникла в результате технической ошибки пресс-службы.