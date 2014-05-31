В Миндоходов опровергли информацию о возбуждении дела против банка «Глобус»
15:23, 31 мая 2014Финансы
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В Министерстве доходов и сборов опровергли информацию о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников банка "Глобус".
В Миндоходов опровергли информацию о возбуждении дела против банка «Глобус» / wikipedia.org
Следственные действия проведены следственно-оперативными подразделениями ГУ Миндоходив в г. Киеве по адресу: г. Киев, переулок Куреневский , 19/5 в помещениях ОАО «Коммерческий Банк «Глобус», связанные с уголовными производствами в отношении клиентов, счета которых были открыты в вышеупомянутом банке, сообщает Еспресо.тв.
В отношении должностных лиц ОАО «Коммерческий Банк «Глобус» уголовных производств не возбуждалось.
Также, как сообщил начальник пресс-службы министерства Николай Ковтуненко на пресс-конференции, ни одного уголовного дела в отношении этого банка не открывалось, эта информация является недостоверной и она возникла в результате технической ошибки пресс-службы.
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