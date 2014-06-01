Оккупированный Крым окончательно перевели на рубли

В магазинах теперь должны исчезнуть двойные ценники, все наличные и безналичные расчеты должны проводиться в рублях, а украинская гривня получает статус "иностранной" валюты, сообщает ИТАР-ТАСС.

Изменения произошли согласно закону о сокращении срока хождения гривни в Крыму, подписанному президентом России Путиным 27 мая.

Читайте такжеСевастопольцам пообещали работающие банкоматы, но только на кораблях в мореЭтим указом оккупанты радикально ускорили процесс отрыва полуострова от украинской финансовой системы - ранее планировалось использование гривни "наравне с рублем" до 1 января 2016 года.

Вчера сообщалось, что в Симферополе из-за этого возникли огромные очереди - люди спешили отоварить гривни, поскольку многие получили зарплату и соцвыплаты в украинской валюте.