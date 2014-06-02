Россия согласилась выполнить все условия Visa и MasterCard - CМИ

Президент РФ одобрил договоренности правительства с международными платежными системами (МПС) о продолжении работы в России. Закон "О национальной платежной системе" вновь будет изменен. Оттуда исчезнет конкретика о санкциях к МПС за отключение российских банков и появится — об обязанности последних создавать между собой межхостовые объединения для подстраховки от действий МПС. Это должно ускорить создание страховочной системы платежей и расчетов в России, пишет "Коммерсант".

Читайте такжеРоссия пошла на уступки MasterCard и Visa Как рассказали "Ъ" несколько источников на банковском рынке, в минувшую среду Владимир Путин провел закрытое совещание с правительством и ЦБ, в ходе которого принципиально одобрил очередное изменение закона "О национальной платежной системе". "Из норм закона об обеспечительных взносах в ЦБ для МПС будет убрана вся конкретика о размере депозитов, сроках их перечисления, порядке списания штрафов из этих сумм, это будет определяться нормативным актом правительства по согласованию с ЦБ",— говорит один из собеседников "Ъ", знакомый с итогами совещания. Таким образом, одобренные на совещании поправки радикально меняют те, что были подписаны совсем недавно — 5 мая.

Напомним, требование к МПС размещать в ЦБ страховые депозиты появилось в законе после того, как Visa и MasterCard перестали обслуживать карты российских банков, попавших под санкции США (банк "Россия", СМП-банк и др.). Из этих депозитов предполагалось компенсировать ущерб в случае блокировки операций по картам. Учитывая, что размер потенциальных взносов (почти $3 млрд для Visa и MasterCard) многократно превосходит выручку МПС в России, встал вопрос о целесообразности их дальнейшего присутствия на российском рынке.

Читайте такжеForbes: Как санкции США против РФ приведут к падению режима ПутинаПресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил проведение совещания по указанной тематике, но комментировать принятые решения отказался. Отказались от комментариев и в Visa и MasterCard, но они участия в совещании не принимали.

Все поправки планируется внести в правительство уже на этой неделе и оперативно принять в весеннюю сессию Госдумы (до 1 июля). Но вопросы все равно возникают — теперь уже у банкиров.