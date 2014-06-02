Миндоходов в мае возместило предпринимателям почти 5 млрд гривень НДС

Министерство доходов и сборов Украины по результатам работы в мае возместило предпринимателям Украины 4,9 млрд грн платежей по налогу на добавленную стоимость и вернуло в бюджет 2,9 млрд грн в рамках борьбы с «налоговыми ямами», позволяющими бизнесу уклоняться от налогов и сборов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

«Ежемесячно мы увеличиваем выплаты по возмещению НДС. В апреле предприниматели получили 4,2 млрд грн, в мае – на 16% больше», – цитирует пресс-служба первого заместителя министра доходов и сборов Украины Игоря Билоуса.

Как отметили в пресс-службе, Миндоходов сегодня работает над системными изменениями в администрировании НДС и готово к диалогу с бизнесом в этой сфере.

В то же время, говоря о борьбе с «налоговыми ямами» – фиктивными предприятиями и схемами, позволяющими незаконно формировать налоговый кредит, Билоус отметил, что в 2013 году теневой оборот «налоговых ям» составил более 300 млрд грн, а объем недополученных бюджетом средств – порядка 50-70 мрлд грн.

«Налоговые ямы существовали всегда, но в последние годы проблема разворовывания НДС приобрела катастрофические размеры. Борьба с ней сложна, поскольку в отличие от организаторов этих схем, мы работаем исключительно в правовом поле», - сказал Билоус.

Как сообщал УНИАН, объем возмещений налога на добавленную стоимость предпринимателям Украины в 1-м квартале текущего года составил 8,9 млрд грн, а в первой декаде апреля - 1,4 млрд грн.

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10 апреля Верховная Рада приняла правительственный закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно устранения отдельных несогласованностей норм законодательства (№4645). В частности, закон предусматривает введение обязательного обнародования списка плательщиков НДС, которые получают возмещение из государственного бюджета Украины.

Премьер-министр Арсений Яценюк, комментируя данное нововведение, заявил, что это “еще один шаг борьбы с коррупцией”. В этой связи Кабинет министров намерен ввести практику ежемесячной публикации перечня предприятий, которые получают бюджетное возмещение платежей по налогу на добавленную стоимости.

В конце марта премьер-министр Яценюк поручил в течение двух недель ликвидировать все коррупционные схемы в налоговой и на таможне. В то же время, в конце мая на заседании правительства министр финансов Александр Шлапак отмечал, что Миндоходов остается непрозрачным министерством.

Как ожидается, в начале июня пройдет большое совещание с участием руководства Миндоходов и Минфина, посвященное результатам работы по детенизации экономики Украины.