Доллар на межбанке поднялся до 11,92 грн
Американская валюта на открытии украинского межбанка немного подорожала.
В понедельник, 2 июня, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок до 11,8000/11,9200, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.
Котировки по евро-гривне установились на уровне 16,0750/16,2410.
Цены на российскую валюту составили 0,3382/0,3416.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться - до 1,3619/21 (пятница - 1,3606/08).
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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 30 мая, к закрытию торгов на межбанке ценовые уровни по доллару-гривне составили 11,8300/11,8800.
Рынок евро-гривня закрылся на уровнях 16,1000/16,1720.
Нацбанк в пятницу вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 11,77 грн.