Эксперт-прогноз курса валют на текущей неделе

На текущей неделе динамика евро на международном рынке будет определяться новостями из США и стран зоны евро. Основным событием станет заседание ЕЦБ по процентной ставке, от которого ждут смягчения монетарной политики, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, евро на международном рынке на текущей неделе может колебаться в диапазоне 1,3500–1,3700. Средний курс продажи наличного евро при стабильном курсе доллара может составить 16,22-16,46 грн.

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