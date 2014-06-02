Нацбанк купил $215 млн на валютном межбанке

Национальный банк Украины 30 мая приобрел 215 млн долл. на межбанковском валютном рынке, сообщила пресс-служба регулятора со ссылкой на заместителя директора генерального департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Александра Арсенюка.

По словам чиновника, ситуация на валютном рынке в последнее время имела тенденцию к улучшению. В частности, чистый валютный спрос, который наблюдался в течение первого квартала 2014 года, изменился в апреле-мае на чистое предложение.

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"Национальный банк видит свою задачу в сглаживании резких колебаний курса гривни. Кроме того, учитывается необходимость принятия мер по пополнению международных резервов государства. Поэтому было принято решение выйти 30 мая на межбанковский валютный рынок для покупки иностранной валюты", - отметил он.

По мнению Арсенюка, указанная тенденция свидетельствует о постепенном улучшении рыночных ожиданий участников валютного рынка, этому способствует начало выполнения Украиной масштабной стабилизационной программы, поддерживаемой финансированием МВФ.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 30 мая, Нацбанк вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу – 11,7749 грн/долл. При этом котировки на межбанке в ходе торгов 30 мая находились в диапазоне 11,7400/11,8200 грн/долл.