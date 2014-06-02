НБУ продлил ограничения на продажу наличной валюты до сентября

Национальный банк Украины продлил до сентября ограничения на продажу наличной валюты для физических лиц на уровне 15 тыс. грн.

Об этом говорится в постановлении Нацбанка №328, которое вступает в силу с 1 июня и действует до 1 сентября.

Постановление также продлевает ограничения на снятие денежных средств в иностранной валюте с текущих и депозитных счетов клиентов через кассы и банкоматы в пределах до 15 тыс. грн в сутки на одного клиента (в эквиваленте по официальному курсу).

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Согласно постановлению, на 3 месяца продлевается разрешение резидентам осуществлять погашение кредитов в иностранной валюте не ранее срока, предусмотренного договором.

Постановление предусматривает продление действия нормы, предусматривающей установление нулевой ставки резервирования средств по договорам о привлечении банками средств в иностранной валюте от нерезидентов на срок до 183 календарных дней.

Продлевается также запрет на осуществление операций по купле-продаже инвалюты на межбанковском валютном рынке без поставки валют.

Помимо этого, нормативный акт приостанавливает выпуск банками депозитных сертификатов.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 28 февраля установил ряд ограничений на валютном рынке. В частности, регулятор дал банкам право в случае досрочного снятия средств с валютных счетов возвращать их в гривне по курсу банка на день проведения такой операции, а также обязал банки ограничить выдачу средств с валютных счетов через кассы и банкоматы до 15 тыс. грн на клиента в сутки, исходя из официального курса НБУ.