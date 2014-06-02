Россия выбыла из списка 25 самых популярных у инвесторов стран

Год назад Россия занимала 11-ю позицию из 25, пишут "Ведомости".

Эксперты A.T. Kearney отмечают снижение интереса и к другим государствам с развивающейся экономикой на фоне возвращения интереса к США. По словам партнера A.T. Kearney Пола Лаудисины, «продолжается бегство в безопасные активы или те, которые считаются таковыми».

Россия утратила часть привлекательности для иностранных инвесторов из-за непредсказуемости государственной политики и вмешательства государства в экономику, заявил Лаудисина в интервью The Wall Street Journal. «Хотя “полевая работа” над нашим опросом была завершена до присоединения Крыма, могу предположить, что конфликт с Украиной лишь усилил бы беспокойство инвесторов», — добавил он.

Первое и второе место в 2014 г. снова заняли соответственно США и Китай. Рэнкинг был создан в 1998 г., и первые четыре года США занимали 1-е место, в 2002 г. они уступили его КНР и смогли вернуть лишь год назад. По словам Лаудисины, на пользу США идут довольно высокие (для развитой страны) темпы роста населения, что частично объясняется миграцией, а также повышение собственного производства нефти и природного газа.

Канада поднялась с 4-го на 3-е место, потеснив с него Бразилию на 5-ю строчку. Великобритания перескочила с 8-й сразу на 4-ю позицию. В десятку также вошли Германия, Индия, Австралия, Сингапур, Франция. Большинство развитых стран из 25 указанных в рейтинге улучшили показатели по сравнению с прошлым годом, исключениями стали Австралия, Испания, Япония.

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Отношение ко многим развивающимся странам, напротив, стало менее оптимистичным: Мексика вылетела за пределы десятки (с 9-го на 12-е место), Индонезия переместилась с 24-го на 25-е место.

Дания в этом году попала в рэнкинг A.T. Kearney впервые за все время его существования, заняв 23-е место. Турция не входила в список наиболее интересных иностранным инвесторам стран в 2013 г., но вернулась в него в 2014 г. — на 24-ю строчку.

Рейтинг A.T. Kearney составляется с учетом политических, экономических факторов, а также систем регулирования в соответствующих странах, в его основу ложатся данные опроса топ-менеджеров 300 крупных компаний мира, годовая выручка которых превышает $1 млрд.