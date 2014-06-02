Госдолг Украины в апреле снизился на $676 млн

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за апрель 2014 года снизилась на 676 млн долл., или на 1,03% - до 65,217 млрд долл., сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

При этом, по данным министерства, общая сумма госдолга в гривневом эквиваленте на 30 апреля составила 743,577 млрд грн, что на 3,01%, или на 21,74 млрд грн больше показателя на конец марта.

По информации Минфина, за январь-апрель 2014 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины снизилась на 7,893 млрд долл. или на 10,79%.

Прямой и гарантированный государством внешний долг в апреле снизился на 103 млн долл., или на 0,27%, - до 36,857 млрд долл., внутренний - на 575 млн долл., или на 1,98%, - до 28,360 млрд долл.

Прямой госдолг правительства Украины в апреле снизился на 465 млн долл., или на 0,86%, - до 53,410 млрд долл. (608,955 млрд в гривневом эквиваленте), его доля в общей сумме государственного и гарантированного государством долга в апреле выросла на 0,14 п.п. – до 81,90%. В том числе внешний долг правительства вырос на 9 млн долл., - до 27,794 млрд долл., внутренний - снизился на 474 млн долл., или на 1,8%, - до 25,614 млрд долл.

Сумма гарантированного государством долга Украины в апреле снизилась на 211 млн долл., или на 1,76%, - до 11,807 млрд долл., в том числе гарантированный внешний долг составил 9,062 млрд долл., гарантированный внутренний долг - 2,745 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 1 апреля составила 65,894 млрд долл. (721,837 млрд в гривневом эквиваленте), что на 7,216 млрд долл., или на 9,87%, меньше показателя на начало текущего года в 73,110 млрд долл.

Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.

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