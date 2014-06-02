НБУ не будет отзывать валютную лицензию у «Актабанка»

Национальный банк Украины отменил действие своего распоряжения об отзыве валютной лицензии «Актабанка», сообщается на сайте регулятора.

«Действие распоряжения Национального банка Украины от 22 мая 2014 № 299-р об отзыве генеральной лицензии от 5 октября 2012 № 243-3 на осуществление публичным акционерным обществом "Актабанк" валютных операций остановлено по распоряжению Национального банка Украины от 30 мая 2014 № 321-р», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 22 мая отозвал лицензию на проведение валютных операций у «Актабанка» (г. Днепропетровск), входящего в группу средних по активам. Нацбанк объяснил свое решение нарушениями банком требований действующего законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

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21 мая Нацбанк сообщил о проведении проверок 8 банков по валютному законодательству и приостановке доступа проверяемых банков к Системе подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины на время проверок.

Справка УНИАН. «Актабанк» работает на рынке Украины с 2008 года и входит в группу средних финучреждений. По информации на сайте НБУ, основными владельцами банка являются граждане Кипра через компанию «Центр-Агро-Трейд». СМИ связывают «Актабанк» с бизнесменом Вадимом Ермолаевым.