Дефицит платежного баланса Украины в январе-апреле составил $4,5 млрд

Сводный платежный баланс Украины в январе-апреле 2014 года сведен с дефицитом в 4,508 млрд долл. США против профицита в 2,748 млрд долл. США годом ранее, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По оперативным данным НБУ, в апреле 2014 года дефицит сводного платежного баланса составил 232 млн долл. и, таким образом, значительно сократился по сравнению с первыми месяцами 2014 года (2,138 млрд долл. в феврале и 1,935 млрд долл. – в январе), что было обусловлено переходом к гибкому курсообразованию.

Дефицит текущего счета в январе-апреле составил 442 млн долл., что в 9 раз меньше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года. В том числе в апреле впервые с января 2012 года зафиксирован профицит текущего счета, который составил 186 млн долл.

«Главным фактором сбалансирования внешней позиции страны стало сокращение импорта товаров (на 30%) вследствие девальвации национальной валюты (с начала года реальный эффективный обменный курс (РЭОК) гривни ослаб на 24,6%) и длительного снижения экономической активности», - говорится в сообщении регулятора.

Экспорт товаров в апреле сократился на 12,1% в годовом измерении – до 5,2 млрд долл. из-за слабого внешнего спроса и снижения промышленного производства. Кроме продукции АПК, экспорт которой вырос на 8,9% (благодаря росту на 69% поставок растительного масла), по всем остальным группам товаров произошло сокращение экспорта. Так, экспорт продукции химической промышленности сократился на 23,4%, металлургии – на 19,4%, машиностроения – на 22%, минеральных продуктов на 15,8%.

Импорт товаров снизился на 30% в годовом измерении - до 5,2 млрд долл. из-за девальвации гривни и сниженного внутреннего спроса. Общее сокращение неэнергетического импорта составило 35,3%, импорт продукции машиностроения сократился на 44%, химической промышленности – на 31,4%, продовольственных товаров – на 34,3%.

В апреле финансовый счет был сведен с дефицитом в 418 млн долл. против профицита в 1,9 млрд долл. годом ранее. По информации регулятора, формирование дефицита финансового счета произошло по причине оттока прямых иностранных инвестиций, который составил 430 млн долл. По итогам января-апреля дефицит финансового счета составил 4,074 млрд долл., в то время как за аналогичный период пришлого года был профицит в 6,905 млрд долл.

В апреле было проведено очередное плановое погашение кредита МВФ в размере 654 млн долл., при этом по состоянию на 1 мая объем международных резервов составил 14,2 млрд долл., что обеспечивает финансирование импорта на 1,9 месяца.

Как сообщал УНИАН, сводный платежный баланс Украины в январе-марте 2014 года сведен с дефицитом в 4,276 млрд долл. против профицита в 1,821 млрд долл. годом ранее, в марте 2014 года дефицит сводного платежного баланса составил 203 млн долл.

Сводный платежный баланс Украины в 2013 году сведен с профицитом в 2,021 млрд долл., в то время как за 2012 год платежный баланс был сведен с дефицитом 4,175 млрд долл.

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