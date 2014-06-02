Доллар вырос до 12,05 гривни

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8000/11,9200, к 12:00 сузился спрэд до 11,8300/11,9000. К закрытию торгов ценовые уровни выросли до 12,0000/12,0500.

Как сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", рынок евро-гривня открылся котировками 16,0750/16,2410, к 12:00 цены составили 16,0845/16,1835. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх до 16,3335/16,4055.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3382/0,3416, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3385/0,3408. К закрытию торгов цены поднялись до 0,3411/0,3431.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3595/1,3640.