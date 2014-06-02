Нацбанк ограничил снятие денег с гривневых счетов

Национальный банк Украины установил максимальную сумму снятия клиентами средств с депозитных и текущих счетов на уровне 150 тыс. грн.

Об этом говорится в постановлении Нацбанка №328, которое вступило в силу с 1 июня и действует до 1 сентября.

«Банки обязаны ограничить выдачу наличных средств в национальной валюте с текущих (в том числе карточных) и депозитных счетов клиентов через кассы и банкоматы в пределах до 150 тыс. гривен в сутки на одного клиента», – говорится в постановлении.

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Данные требования не распространяются на выдачу наличных средств по зарплатным, пенсионным, стипендиальным и другим социальным проектам, а также по текущим и депозитным счетам, при условии их внесения наличными и в пределах внесенной суммы наличными.

Как сообщал УНИАН, указанным постановлением регулятор также продлил до сентября ограничения продажи наличной валюты для физических лиц на уровне 15 тыс. грн., а также ограничения на снятие денежных средств в иностранной валюте с текущих и депозитных счетов клиентов через кассы и банкоматы в пределах до 15000 гривен в сутки на одного клиента (в эквиваленте по официальному курсу).