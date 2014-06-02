Российским банкам прогнозируют дальнейшее падение прибыли

Прибыль российских банков в 2014 году продолжит снижаться из-за роста рисков, сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева на заседании рабочей группы комитета Госдумы по финрынкам, передает Прайм.

"Прибыль банков в 2014 году снизится еще больше из-за создания резервов", - сказала Юдаева, отметив при этом, что создание повышенных резервов необходимо из-за "роста рисков".

Прибыль российских банков по итогам 2013 года сократилась на 1,8% по сравнению с предыдущим годом и составила 993,6 млрд рублей.

На прошлой неделе по МСФО за 1 квартал отчитались два крупнейших банка страны - Сбербанк и ВТБ. Согласно представленных данным, обе банковские группы недосчитались части прибыли из-за более чем двукратного роста расходов по досозданию резервов. Масштабы потерь оказались разными. Если у Сбербанка чистая прибыль в годовом выражении снизилась на 17,6%, то у ВТБ - в 39 раз.

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ВТБ объяснял досоздание резервов замедлением экономического роста, падением курса рубля и кризисом в Украине. "Замедление экономического роста в России и кризис в Украине оказали значительное влияние на объем созданных резервов. Мы значительно увеличили отчисления в резервы и считаем, что это правильная консервативная политика по обеспечению подушки безопасности", - объяснил финансовый директор ВТБ Герберт Моос.

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По словам финансового директора Сбербанка Александра Морозова, самыми важными факторами в досоздании резервов были ослабление национальной валюты и сильный рост в первом квартале кредитного портфеля банка (он увеличился на 25,6%).

"Значительная часть резервов состоит из тех резервов, что создаются при естественном росте портфеля, портфель вырос очень сильно, и значительная часть резервов была неизбежно создана. Вторая часть была создана в связи с падением рубля в первом квартале, и это тоже важная часть", - пояснил Морозов.

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По словам Юдаевой, ЦБ РФ планирует расширить механизм рефинансирования под залог облигаций. Если ранее мегарегулятор сообщал о принятии в качестве залога облигаций четырех автодорожных компаний, то в перспективе этот перечень может быть расширен.

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"Механизм создан на будущее. Мы надеемся, что в будущем таких проектов будет больше", - сказала Юдаева.