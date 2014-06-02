«Киевоблэнерго» привлекло $6 млн кредита у «Ощадбанка»

Энергоснабжающее предприятие «Киевоблэнерго», принадлежащее компании VS Energy International (Нидерланды), по результатам открытых тендерных торгов 26 мая заключило договор с «Ощадбанком» на привлечение кредита в размере 6 млн долл. для пополнения оборотных средств.

Об этом говорится в сообщении «Киевоблэнерго» на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредит привлекается на 3 года под 11% годовых.

В тендерной документации также отмечается, что конкуренцию «Ощадбанку» составил «Первый инвестиционный банк», который предложил более высокую ставку по кредиту (13,5%).

Как сообщал УНИАН, 26 мая компания «Ривнеоблэнерго», также принадлежащая VS Energy International, привлекла аналогичный кредит на 6 млн долл. у «Ощадбанка».

В начале февраля 2013 года американская корпорация AES согласилась продать 89,12% акций «Киевоблэнерго» и 84,56% акций «Ривнеоблэнерго» компании VS Energy International.

Американская корпорация AES выручила в результате продажи «Киевоблэнерго» и «Ривнеоблэнерго» компании VS Energy International 113 млн долл.

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Справка УНИАН. «Киевоблэнерго» эксплуатирует распределительные электрические сети, расположенные на территории Киевской области (за исключением столицы), и поставляет электроэнергию потребителям региона.

Группа VS Energy контролируется российским бизнесменом Александром Бабаковым.

VS Energy эксплуатирует ряд областных энергоснабжающих предприятий в Украине, в частности «Черновцыоблэнерго», «Херсоноблэнерго», «Севастопольэнерго», «Николаевоблэнерго», «Закарпатьеоблэнерго».

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.