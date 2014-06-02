Великобритания даст Украине 10 млн фунтов на реформы

Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Саймон Смит подтвердил взятые ранее обязательства оказать Украине техническую и экспертную помощь объемом до 10 млн фунтов стерлингов.

Об этом он сказал сегодня во время встречи с министром Кабинета министров Остапом Семераком, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Как отмечается в сообщении, во встрече также приняла участие представитель Министерства международного развития Великобритании Франческа Стидсон.

Помощь со стороны Великобритании, в частности, пойдет на поддержку экономики и деятельности государственных органов в Украине.

Кроме того, стороны обсудили возобновление совместной программы ЕС и Украины по популяризации европейских ценностей «Сильнее вместе».

Украинский член правительства и британский дипломат также затронули тему досрочных парламентских выборов в Украине и вопрос конституционной реформы, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 3 марта министр иностранных дел Великобритании Вильям Хейг заявил, что Британия выделит 10 млн фунтов стерлингов срочной технической помощи для проведения экономических и политических реформ в Украине.