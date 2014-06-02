Нацбанк хочет ограничить наличный расчет до 100 тысяч гривень

Соответствующий проект постановления правления НБУ размещен на сайте регулятора.

«В связи со значительным уровнем наличных расчетов в финансовой системе Украины, увеличением объемов наличности во внебанковском обороте, потребностью в обеспечении стабильных поступлений наличности в банковской системе и ускорении ее обращения, предлагается снизить предельную сумму расчетов наличными с участием физических лиц до 100 000 гривен», - говорится в сообщении на сайте НБУ.

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Как отмечается в анализе регуляторного влияния указанного проекта постановления, сокращение предельной суммы расчетов наличными при участии физлиц приведет к уменьшению уровня наличных расчетов в финансовой системе Украины и будет благоприятствовать ускорению развития безналичных расчетов, в определенной мере обеспечит стабильное поступление наличности в банковскую систему и ускорит ее оборот.

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Как сообщал УНИАН, с 1 сентября 2013 года вступило в силу постановление Нацбанка, которым регулятор ограничил наличные расчеты для предприятий (предпринимателей) в течение дня до 10 тыс. грн, а также для физических лиц при расчетах с предприятиями (предпринимателями) и между собой по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, до 150 тыс. грн. Совет Национального банка Украины рекомендовал правлению рассмотреть возможность снижения суммы ограничений по наличным расчетам со 150 тыс. грн до 100 тыс. грн.