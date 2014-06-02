Нацбанк хочет ограничить наличный расчет до 100 тысяч гривень
Национальный банк Украины подготовил постановление, которое предусматривает снижение суммы ограничений по наличным расчетам со 150 тыс. грн до 100 тыс. грн.
Соответствующий проект постановления правления НБУ размещен на сайте регулятора.
«В связи со значительным уровнем наличных расчетов в финансовой системе Украины, увеличением объемов наличности во внебанковском обороте, потребностью в обеспечении стабильных поступлений наличности в банковской системе и ускорении ее обращения, предлагается снизить предельную сумму расчетов наличными с участием физических лиц до 100 000 гривен», - говорится в сообщении на сайте НБУ.
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Как отмечается в анализе регуляторного влияния указанного проекта постановления, сокращение предельной суммы расчетов наличными при участии физлиц приведет к уменьшению уровня наличных расчетов в финансовой системе Украины и будет благоприятствовать ускорению развития безналичных расчетов, в определенной мере обеспечит стабильное поступление наличности в банковскую систему и ускорит ее оборот.
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Как сообщал УНИАН, с 1 сентября 2013 года вступило в силу постановление Нацбанка, которым регулятор ограничил наличные расчеты для предприятий (предпринимателей) в течение дня до 10 тыс. грн, а также для физических лиц при расчетах с предприятиями (предпринимателями) и между собой по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, до 150 тыс. грн. Совет Национального банка Украины рекомендовал правлению рассмотреть возможность снижения суммы ограничений по наличным расчетам со 150 тыс. грн до 100 тыс. грн.