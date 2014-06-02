Более 500 банков России согласились предоставлять США данные об американских клиентах

Данные о счетах своих американских клиентов согласились предоставлять властям США 515 российских банков.

Об этом сообщило министерство финансов США, передает ИТАР-ТАСС.

Информацию они будут направлять напрямую в Службу внутренних доходов (налоговое ведомство).

Это связано с тем, что в результате введенных Вашингтоном санкций против РФ США прекратили все переговоры с Москвой о присоединении к FATCA.

Всего в данном списке фигурируют 77 тысяч банков из 70 стран.

Режим сбора налоговой информации FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act, Закон о соблюдении налоговых требований по зарубежным счетам) предполагает, что иностранные финансовые учреждения должны заключить соглашения с федеральным налоговым ведомством США с целью выявления счетов американских налогоплательщиков и информирования о них. Закон начинает действовать с 1 июля, а регистрация иностранных банков в налоговых органах США длилась до 5 мая.

Закон обязывает неамериканские банки отправлять в налоговое ведомство данные о счетах американских резидентов - физических и юридических лицах. Если банки не подписывают соответствующее соглашение с США, то против них начинают действовать санкции. Со всех платежей в их пользу, проводящихся с использованием корсчетов в американских банках, будут взимать 30-процентный налог: сначала только с пассивного дохода, полученного на территории США (например, процентов), а с 2017 года - с доходов от продажи ценных бумаг и транзитных платежей.

Кроме того, некорректное предоставление информации повлечет за собой штраф в размере от $10 до 50 тыс.