Минфин не планирует привлекать валюту на ОВГЗ-аукционах в июне

Министерство финансов Украины планирует провести четыре аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в июне текущего года, на которых не планирует размещать валютные ОВГЗ, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, аукционы планируется провести 3, 10, 17 и 24 июня. На первом аукционе 3 июня Минфин предложит гривневые облигации сроком обращения 2 и 5 лет, на втором и третьем аукционах 10 и 17 марта - гривневые облигации сроком обращения 5 лет, на четвертом аукционе 26 июня – 7-летние гривневые облигации.

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Как сообщал УНИАН, в мае Минфин провел четыре аукциона по размещению ОВГЗ, в ходе которых в госбюджет привлечено 2,344 млрд грн и 254,73 млн долл.

Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.