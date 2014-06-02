В Крыму из хранилищ Ощадбанка похитили 300 кг золота и драгоценных металлов - Петренко

В Крыму из хранилищ Ощадбанка похитили 300 кг золота и драгоценных металлов, которые фигурировали в одном из уголовных дел и находились на хранении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил министр юстиции Павел Петренко.

Он рассказал, что решением местного совета в Крыму от 30 апреля было национализировано все имущество Украины.

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Кроме того, было отдельное решение о национализации конкретных государственных предприятий.

По словам Петренко, у Кремля не возникло вопросов относительно легитимности таких решений крымской власти.

В частности, к золотовалютным резервам Нацбанка России были отнесены активы и деньги Национального банка Украины в Крыму.

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“По нашей официальной информации, полученной от НБУ, речь идет о 700 млн. грн в виде активов, и около 2 млрд в виде ипотечных обязательств перед Национальным банком, и 4 млрд наличности в хранилищах НБУ. Все эти украденные средства в сумме около 6 млрд грн зачислили в свои золотовалютные резервы в Нацбанке России. Так же, из-за противоправных действий государственных банковских учреждений России были утрачены чистые активы коммерческих и государственных банков в объеме около 17 млрд грн. Мы также зафиксировали факт похищения из хранилищ Ощадбанка на территории Крыма 300 кг золота и драгоценных металлов, которые находились там на хранении в рамках уголовного дела. На основании поддельных решений местных судов и органов власти эти ценности были похищены”, - сказал министр юстиции.