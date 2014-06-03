В оккупированном Крыму решили урезать размер минимальной зарплаты

Министерство социальной политики оккупированного Крыма предлагает установить в республике на переходный период минимальный размер оплаты труда в бюджетной сфере в размере 4628 рублей, а во внебюджетной - 4141 рубль, сообщила "министр социальной политики" РК Елена Романовская, передают "Новости Крыма".

«Предлагаем в среду, 4 июня, от имени председателя Совета министров вынести на рассмотрение Госсовета Крыма проект постановления об установлении на переходный период минимального размера оплаты труда в 4628 рублей для бюджетной сферы и для внебюджетной сферы 4141 рубль», — заявила она.

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