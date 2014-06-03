Курс доллара к корзине основных валют у отметки 4-месячного максимума

На торгах 3 июня курс доллара к корзине основных валют держится вблизи четырехмесячного максимума за счет хороших экономических показателей США и накануне совещания Европейского центрального банка, передает Reuters.

Индекс доллара снизился на 0,05 процента - до 80,601, поднявшись в понедельник до максимума четырех месяцев 80,681.

Американский Институт управления снабжением в понедельник исправил индекс производственной активности за май с 53,2 пункта до 55,4 пункта, объяснив это ошибкой в расчете сезонных факторов.

Читайте такжеВ Минфине обещают курс по 11 гривень за долларКурс доллара к иене снизился на 0,03 процента - до 102,33 иены, завершив понедельник максимальным более чем за два месяца ростом. Курс евро к доллару поднялся на 0,07 процента - до $1,3603.

Давление на евро оказывают данные о замедлении инфляции в Германии до минимального за несколько лет значения в мае. Это усилило ожидания новых действий ЕЦБ на совещании в четверг. Центробанк, по прогнозам, снизит ставку рефинансирования, введет отрицательную депозитную ставку и запустит долгосрочную программу кредитования компаний.