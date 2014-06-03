Польша сократила экспорт товаров в Украину

Крупнейший западный сосед Украины, Польша в первом квартале текущего года сократила экспорт товаров в Украину на 18,7% из-за замедления экономического роста и девальвации украинской гривни, которая в марте рухнула к американскому доллару почти до 12 грн с 8 грн в 2009-2013 годах.

Об этом сообщает агентство РАР со ссылкой на вице-премьера польского правительства Януша Пехочинского, который отметил, что падение польского экспорта в Украину оказалось более значительным, чем в Россию, где снижение составило около 5%.

"Замедление польского экспорта в Россию и Украину является результатом негативных тенденций в российской и украинской экономиках. Особенно существенное влияние на результаты польского экспорта в эти страны имеет наблюдающееся с начала года обесценивание рубля и гривни. Кроме того, негативные тенденции усиливают опасения польских предпринимателей из-за возможного развития украинско-российского кризиса", - отмечает агентство со ссылкой на возглавляемое Пехочинским министерство экономики.

В министерстве сообщили, что польские компании отмечают падение спроса со стороны партнеров в Украине и проблемы с оплатой за уже поставленные товары, а также видят угрозу для своих интересов в связи с нестабильной ситуацией в Украине.

По данным министерства, на украинском рынке работает 12 тыс. польских компаний, а в России, которая является для Польши вторым крупнейшим рынком сбыта товаров после Евросоюза, - 9 тыс. компаний.

"Наши предприниматели уже лучше себя чувствуют после первого шока на российском рынке. Kонечно, ценой более низкой маржи. Но очень важно не дать себя выдавить их этих рынков (российского и украинского – УНИАН) более дешевыми продуктами из других рынков", - отметил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, по данным польской статистики, в прошлом году Украина заняла восьмое место в десятке крупнейших рынков сбыта польских товаров на фоне пятого места Российской Федерации.

Производители из Польши экспортировали в Украину товаров на 4,3 млрд евро, в то время как в Россию – на 8,1 млрд евро при общем экспорте на более 150 млрд евро.

Около 75% всего польского экспорта в прошлом году приходилось на 28 стран Европейского Союза.

Читайте такжеМировые цены на продовольствие растут из-за ситуации в Украине