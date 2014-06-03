Доллар продолжает расти - 12,20 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 11,9000/12,2000.

Как сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", цены на российскую валюту поднялись – 0,3400/0,3485. Котировки по евро-гривне ушли вверх – 16,1875/16,5980.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3604/06 (понедельник - 1,3619/21).

Как сообщал УНИАН, вчера на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись котировками 12,0000/12,0500.

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