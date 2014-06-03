Доходы госбюджета Украины выросли на 15 млрд гривень

В общий и специальный фонды государственного бюджета Украины за январь-май 2014 года, по оперативным данным Государственной казначейской службы, поступило 150,5 млрд грн, что на 11,2%, или на 15,1 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Госказначейства.

Согласно оперативным данным Госказначейства, в январе-мае 2014 года в общий фонд госбюджета поступило 131,8 млрд грн (99,8% суммы, предусмотренной бюджетной росписью на указанный период), что на 13,9 млрд грн, или на 11,8%, превышает показатель января-мая 2013 года. В специальный фонд госбюджета за отчетный период поступило 18,6 млрд грн, что выше прошлогоднего показателя на 1,2 млрд грн, или на 7%.

Также сообщается, что в январе-мае т.г. возмещено 18 млрд грн НДС, что на 5,7 млрд грн, или на 24,1%, меньше соответствующего показателя за январь-май 2013 года.

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Как сообщал УНИАН, за январь-апрель 2014 года в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины, по оперативным данным Государственной казначейской службы, поступило 120,4 млрд грн, что на 13,5%, или на 14,3 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года.

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Верховная Рада 27 марта приняла закон о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", предполагающий сокращение доходной части бюджета на 2014 год на 24,7 млрд грн и сокращение расходов на 23,8 млрд грн при дефиците бюджета в объеме 68,5 млрд грн.

