Генпрокуратура открыла дело против сына Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве по случаю 100 дней со дня назначения и.о. генпрокурора Олега Махницкого сообщил заместитель генпрокурора Алексей Баганец.

“Генпрокуратурой Украины, Главным следственным управлением зарегистрировано уголовное производство в отношении Александра Януковича, который по предварительному сговору с другими лицами организовал уклонение от уплаты налогов фирмами группы компаний “МАКО”, а также дочерним предприятием “Артемовский завод шампанских вин”... На сегодняшний день выявлено более 10 млн грн (уклонение от уплаты налогов) и проводится досудебное расследование”, - сказал Баганец.

Он сообщил, что 29 апреля 22 группы следователей Генпрокуратуры вместе с работниками УБОП зашли на 22 объекта в Донецкой области, которые входят в состав группы компаний “МАКО”, но через несколько минут были заблокированы людьми, вооруженными автоматами и гранатометами, и выведены из этих помещений.

Таким образом, отметил заместитель генпрокурора, следственные действия стали невозможными.

“Придет время - и мы выдвинем по этому факту подозрение Александру Януковичу, и составим обвинительный акт”, - подчеркнул Баганец.

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Как сообщал УНИАН, в феврале экс-президент Украины Виктор Янукович со своими сыновьями - Александром и Виктором бежал в Россию.

Сейчас бывший президент и его сын Александр находятся в розыске. Им инкриминируется причастность к убийству сотни митингующих на Евромайдане в Киеве в феврале.

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Также против семьи Януковича были введены экономические санкции со стороны США и Евросоюза, которые предусматривают арест банковских счетов. Швейцарская прокуратура сообщила о блокировании активов на сумму 140 млн евро, принадлежащих Януковичу и его соратникам.

Справка УНИАН. Предприятия группы "МАКО" работают на рынке Украины с 2009 года. По состоянию на январь 2013 года в «МАКО» входили порядка двух десятков предприятий в Украине, Голландии и Швейцарии, а также банк «Всеукраинский банк развития». Среди основных направлений группы – девелопмент и строительство, финансовый сектор и угольная промышленность.