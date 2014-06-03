Украина подает иск к РФ на 1 трлн гривень за аннексию Крыма

Украина намерена в ближайшее время подготовить и подать иск к Российской Федерации на сумму более 1 трлн грн за незаконный захват и грабеж Украины, заявил в ходе выступления в правительстве премьер-министра Украины Арсений Яценюк.

«Украина начала процессы, а Генеральная прокуратура начала расследование. И в рамках уголовного дела украинское правительство подает иск на сумму более 1 трлн грн. – сказал Яценюк. - Проблемы лежат в международной правовой плоскости. Не так много опций, куда подать в суд. Но не раскрывая все юридические детали, я скажу: мы используем все возможные и законные методы для того ,чтобы привлечь Россию к суду».

Яценюк отметил, что Украина уже подала иски в Европейский суд по правам человека непосредственно за аннексию Крыма. «Мы готовим и другие иски - в том числе, и к органам государственной власти и управления РФ за незаконный захват и грабеж Украины. За это надо будет ответить. Мы понимаем, что такие судебные процессы не проходят месяц, но такие процессы будут иметь результат», - заверил глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

В конце мая министр юстиции Павел Петренко заявил, что Минюст обратился с предложением в Генеральную прокуратуру Украины рассмотреть возможность ареста и отчуждения в пользу Украины российского государственного имущества в качестве компенсации ущерба за аннексию Крыма Российской Федерацией. По словам Петренко, общая сумма ущерба, причиненного Украине аннексией Крыма Российской Федерацией, составляет 1 триллион 80 миллиардов гривень, без учета стоимости полезных ископаемых и упущенной выгоды.