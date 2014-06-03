Золотовалютные резервы Украины выросли до 18 млрд долл., и все международные финансовые организации выполнили свои обещания перед нашей страной, заявил в ходе выступления в парламенте премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Цифра золотовалютных резервов уже 18 млрд долл. – сказал Яценюк. - Международные финансовые организации выдали все, что пообещали. Это МВФ, Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк и ЕБРР».

В то же время, по частным инвесторам, по словам Яценюка, «есть проблема». «В этих сложнейших условиях, когда на границах Украины стояла 40-тысячная российская армия, когда внутри страны терроризм, мягко говоря, сложно привлекать инвесторов. Сложно убедить, что лучшее место для инвестиций в текущей ситуации это Украина. Но нам как-то это удается», - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало мая золотовалютные резервы Национального банка Украины выросли до 17,3 млрд долл. с 14,226 млрд долл. после получения Украиной первого транша кредита от Международного валютного фонда в объеме 3,2 млрд долл.

26 мая Кабмин и Всемирный банк подписали кредитные договоры по финансированию трех новых проектов в Украине общей стоимостью 1,48 млрд долл., одобренных советом банка 22 мая этого года. Украина получила уже 750 млн долл. кредитных средств Всемирного банка в рамках реализации первого из трех проектов - проекта «Первый кредит на политику развития».

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