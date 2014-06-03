Банк Курченко могут ликвидировать из-за отсутствия инвесторов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц предложил Национальному банку Украины ликвидировать проблемный «Брокбизнесбанк» в связи с тем, что инвестор, который смог бы оздоровить банк, так и не найден.

«Фонд направил предложение Национальному банку о ликвидации «Брокбизнесбанка», - сообщили УНИАН в пресс-службе фонда.

При этом в фонде отметили, что регулятор пока не принял окончательного решения по данному поводу. "Решения от НБУ мы пока не получили", - сказали в пресс-службе фонда.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в «Брокбизнесбанк» сроком на три месяца – с 3 марта по 2 июня 2014 года. Фонд оценил объем средств для возмещения вкладчикам банка в 2,681 млрд грн.

Согласно отчетности банка, его убыток, накопленный на 1 февраля 2014 года, составил 40,501 млн грн. В период деятельности временной администрации Фонд гарантирования вкладов искал инвесторов для восстановления платежеспособности «Брокбизнесбанка», однако сделать это не удалось.