Донецк и Луганск недоплачивают половину налоговых платежей – Яценюк

Уровень покрытия платежей из Луганской и Донецкой областей по налогам и сборам составляет не более 55%, при этом государственный бюджет полностью закрывает свои обязательства перед этими регионами по пенсиям, зарплатам, субсидиям и льготам. Об этом сообщил в ходе выступления в парламента премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы из Донецка и Луганска недополучили 422 млн грн. Порядка 220 млн грн налогов недоплатил Донецк и 202 млн грн недоплатил Луганск. Но мы закрыли все до копейки – пенсии, зарплаты, льготы, субсидии. Уровень покрытия того, что мы собираем, и того, что платим, – один к двум. Мы собираем 55%, а платим 100%, – сказал Яценюк. – Почему мы это делали и будем делать? Потому что Донецк – это Украина, Луганск – это Украина. Террористов мы оттуда выбьем, и Украина будет единой, унитарной и независимой страной».

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При этом Яценюк подтвердил информацию о том, что в трех городах региона пенсии не выплачиваются. «Это Краматорск, Славянск и Антрацит. Вооруженные террористы не просто убивают мирных граждан, их цинизм дошел до того, что они начали грабить банки, нападать на работников «Укрпочты», «Ощадбанка». И люди, которые несут пенсию, не могут выйти на улицу, потому что их грабят мирные граждане с автоматами АК-47», – сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, в апреле Минфин отмечал положительную динамику платежей в бюджет из Донецкой и Луганской областей. Однако вследствие непрекращающихся угроз террористов и боевых действий в регионе затруднены бюджетные расчеты и банковские операции. Ранее министр социальной политики Украины Людмила Денисова отмечала, что пенсионные выплаты жителям Славянска и Краматорска (Донецкая обл.), где продолжается антитеррористическая операция, не осуществляются из соображений безопасности, а объем невыплаченных пенсий по состоянию на конец мая вырос до 102,3 млн грн.