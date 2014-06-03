Рада может принять 3-летний план повышения акцизов

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4976 (подан народным депутатом от фракции «Удар» Анатолием Ревенко), который предлагает ввести план повышения акцизов на пиво, алкогольную и табачную продукцию до 2017 г. включительно.

По расчетам автора законопроекта, его принятие увеличит доходы госбюджета уже в 2015 г. на 2,9 млрд грн.

В законопроекте предлагается проиндексировать специфическую часть акцизов в2015 г. на 8,5% (с учетом инфляции), в 2016 и 2017 гг. – еще на 10% (с опережением инфляции).

Эксперты в целом позитивно оценивают законопроект, прогнозируя, что он может сократить потребление алкогольных и табачных изделий, а также сделать акцизную систему более прогнозируемой.

"Конечно, я поддерживаю данный законопроект. В предыдущие годы акцизы росли довольно серьезно – и в результате, мы видим падение производства табачных изделий на 15%, алкогольных – на 25%. Сокращается и потребление этой продукции. Конечно, ни в одной стране мира с помощью акцизов нельзя полностью побороть эти вредные привычки. Но снизить курение и потребление алкоголя еще на 10-15% вполне возможно. К тому же в рамках евроинтеграции Украина должна будет повышать акцизы на табачные и алкогольные изделия, чтобы не было перетекания этих товаров в другие европейские страны", - уверен президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Данный законопроект предусматривает определенный механизм прозрачности и прогнозируемости – и это позитив. В ближайшие годы доходы от акцизов будут расти – в т.ч. за счет легализации нефтепродуктов. Мировая практика показывает: можно бороться с вредными привычками, повышая акцизы на табак и алкоголь. Но нужно также ориентироваться на доходы населения. Когда цены превышают уровень доступности – появляется контрабанда. К примеру, Болгария, когда вступала в Евросоюз, резко подняла акцизы. В результате контрабанда выросла настолько, что страна вынуждена была вернуться к предыдущим акцизным ставкам", – предостерегает директор CASE-Украина Дмитрий Боярчук.

В то же время, представители производителей подакцизной продукции упоминают и некоторые негативы законопроекта.

"Хотелось бы, чтобы подобные законопроекты подавались Кабинетом Министров – чтобы можно было понимать общее видение правительства акцизной политики. Конечно, тяжело предвидеть, какой будет инфляция в 2016-2017 гг., и устанавливать ставки заранее. К тому же у отрасли есть серьезные проблемы, прежде всего, низкая покупательная способность населения. И дальнейшее повышение акцизов лишь усилит тенденцию снижения потребления продукции", – прогнозирует исполнительный директор ассоциации «Укрпиво» Игорь Товкач.

В свою очередь, народный депутат Сергей Терехин считает, что новый законопроект может сделать акцизную систему более прогнозируемой.

"В целом данный проект очень похож на мой законопроект, поданный еще в начале 2000-х гг. И он может сделать акцизную систему более прогнозируемой. Конечно, повышение акцизов влияет на доходы – и легальные доходы государства от акциза, и нелегальные доходы контрабандистов от продажи незаконной продукции будут расти. Поэтому серьезное внимание нужно будет уделить борьбе с контрабандой и нелегальным производством подакцизной продукции", – предлагает Терехин.