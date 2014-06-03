Доллар на закрытии межбанка снизился до 12,01 грн

Во вторник, 3 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,9910/12,0185 грн/долл. против 11,9600/12,1000 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов составили 16,3380/16,3795 грн/евро против 16,2575/16,4520 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3590/1,3625.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,3412/0,3438 грн/рубль против 0,3418/0,3458 грн/рубль на 12:00.

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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 2 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 12,0000/12,0500 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 16,3335/16,4055 грн/евро, к российскому рублю – на уровне 0,3411/0,3431 грн/рубль.