Верховная Рада не поддержала ряд экономических законов

Верховная Рада Украины не поддержала ряд экономических законов.

Как передает корреспондент УНИАН, так, депутаты не поддержали проект закона о внесении изменений в Земельный и Лесной кодексы Украины относительно содержания охранных зон объектов передачи электрической энергии (№4436). «За» законопроект в первом чтении проголосовали 203 народных депутата из 332, зарегистрированных в сессионном зале.

В первом чтении также парламент не поддержал проект закона о внесении изменений в Закон Украины "Об административных услугах" (относительно устранения возможностей коррупции при предоставлении административных услуг) (№2149). «За» проголосовали 213 народных депутатов из 339, зарегистрированных в сессионном зале. В то же время, законопроект был направлен на подготовку на повторное первое чтение.

Также в первом чтении депутаты не поддержали проект закона о внесении изменений в статью 22 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" относительно государственного контроля над концентрацией субъектов ведения хозяйства (№2563). «За» этот законопроект проголосовали 147 народных депутатов из 329, зарегистрированных в сессионном зале.

Кроме того, Верховная Рада не приняла в первом чтении законопроекты о внесении изменений в Закон Украины "О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине" (о совершенствовании отдельных положений) (№3614) и о внесении изменений в Закон Украины "О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине" (об усилении поддержки предпринимательства) (№3614-1). «За» проголосовали, соответственно, 148 народных депутатов из 315, зарегистрированных в сессионном зале, и 97 из 321.

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В первом чтении также не был поддержан проект закона о внесении изменений в статью 107 Кодекса законов о труде Украины (относительно оплаты работы в праздничные и нерабочие дни) (№1220-д). «За» проголосовали в первом чтении 225 народных депутатов из 329, зарегистрированных.

Кроме того, в первом чтении не был поддержан проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно охраны заповедных территорий) (№3400). «За» проголосовали 134 народных депутата из 270, зарегистрированных в сессионном зале.