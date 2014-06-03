Россия хочет создать совместное с Китаем рейтинговое агентство

Москва обсудит с Китаем сотрудничество в области денежно-кредитной политики и создаст с ним совместное рейтинговое агентство, после того как Запад ввел санкции против России, а Standard & Poor's понизило ее рейтинг.

"Мы рассмотрим темы сотрудничества в области денежно-кредитной политики", - сказал министр финансов Антон Силуанов, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу российского Минфина.

Силуанов добавил, что этот вопрос планируется обсудить в рамках встречи с руководством Национального банка Китая.

"Мы договорились о дальнейшем сотрудничестве - будет создано российско-китайское рейтинговое агентство, которое по сути будет использовать те же самые инструменты, оценки страновые, региональные, что используются действующими рейтинговыми агентствами, которые применяются при инвестировании", - сказал Силуанов.

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В конце апреля Standard & Poor's понизило долгосрочные суверенные рейтинги России в иностранной валюте до "ВВВ-" с "ВВВ", отреагировав на риски для экономического роста России на фоне угрозы санкций, которые ускорили отток капитала и повысили риски привлечения внешнего финансирования.

В ответ Россия заявила о создании собственного рейтингового агентства.

"Нам бы хотелось, чтобы эта оценка была вне политики, чтобы она была исключительно экономической, и в рамках этих целей мы планируем создать агентство", - сказал Силуанов.