ВВП Украины в 2014 году упадет на 4,6%, в 2015 вырастет на 2,2% - прогноз

Эксперты Министерства экономического развития и торговли Украины, научно-исследовательских институтов, а также ведущих экономических институтов Национальной академии наук прогнозируют падение ВВП страны по итогам 2014 года на 4,6% и рост экономики в 2015 году на 2,2%.

Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины, на сайте которого опубликован экспертный консенсус-прогноз.

Согласно прогнозу, среднее значение роста потребительских цен (декабрь к декабрю) в 2014 году прогнозируется на уровне 7,7%, а среднее значение цен в промпроизводстве — на уровне 9,1%, в 2015 году рост потребительских цен прогнозируется на уровне 8,6%, цен в промпроизводстве — на уровне 11%.

По мнению экспертов, в 2014 году частное потребление сократится на 4,4%, в 2015 — вырастет на 1,7%, потребление государства в 2014 году сократится на 5,6%, в 2015 — еще на 0,1%.

Средняя заработная плата в текущем году прогнозируется на уровне 3379 грн, в следующем году ожидается рост на 10,4% - до 3731 грн.

Объем прямых иностранных инвестиций в 2014 году ожидается на уровне 3,83 млрд долл. США, в 2015 - на уровне 5,51 млрд долл. При этом часть ПИИ в ВВП Украины за указанный период должна составить 2,7% и 3,6% ВВП соответственно.

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Также эксперты прогнозируют отрицательное сальдо текущих операций на уровне 8,36 млрд долл. в текущем году и 8,72 млрд долл. - в следующем.

Предполагается, что основным рычагом экономического роста будет расширение частного потребления: усредненное значение реального прироста частного потребления составляет 5%.

В 2016-2017 годах эксперты прогнозируют рост экономики Украины на 3,9%, при этом усредненные показатели индекса потребительских цен и индекса цен производителей составляют 105,7% и 107,7% соответственно.

Прогнозы среднегодового обменного курса гривни к доллару США за период 2016-2017 гг. у разных экспертов колеблются в пределах от 10,50 до 12,70 грн за долл. США (усредненное значение - 11,35 грн/долл. США).

Как сообщал УНИАН, в консенсус-прогнозе, опубликованном в августе 2013 года, эксперты Министерства экономического развития и торговли Украины, научно-исследовательских институтов, а также ведущих экономических институтов Национальной академии наук прогнозировали рост ВВП страны по итогам 2014 года на 2,3%, а также повышение темпов роста экономики в 2015-2016 годах.

Согласно прогнозу, среднее значение роста потребительских цен (декабрь к декабрю) прогнозировалось на уровне 5,5%, а среднее значение цен в промпроизводстве - на уровне 7,7%.

Справка УНИАН. Консенсус-прогноз - издание Министерства экономического развития и торговли Украины, которое готовится департаментом макроэкономического прогнозирования при содействии программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в рамках проекта «Ускорение прогресса в достижении Целей развития тысячелетия в Украине».

Консенсус-прогноз на 2014-2015 годы рассчитан на базе материалов, предоставленных экспертами Министерства экономического развития и торговли Украины , ГУ " Институт экономики и прогнозирования " НАН Украины, Научно-исследовательского экономического института, Института экономических исследований и политических консультаций, Института эволюционной экономики, Центра исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М.Доброва, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Международного центра перспективных исследований, Компании CASE Украина, Райффайзен Банка «Аваль», The Bleyzer Foundation, Dragon Capital, FOREX CLUB в Украине, AYA Capital и Государственного предприятия "Укрпромвнешэкспертиза".