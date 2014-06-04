S&P понизило прогноз по рейтингам 19 банков России

Standart & Poors понизило прогноз по рейтингу 19 российских банков, передает «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение на сайте рейтингового агентства.

Читайте такжеРоссия хочет создать совместное с Китаем рейтинговое агентствоДля 18 банков прогноз снизился до негативного со стабильного. Для банка «Союз» прогноз был снижен с позитивного до стабильного.

Читайте такжеThe Wall Street Journal: Обама призвал европейских союзников сохранять жесткую позицию в отношении РФВ список банков, также попавших под снижение прогноза, в том числе вошли банк Санкт-Петербурга, Нота-банк, КБ «Образование» и банк «Интеркоммерц».