S&P понизило прогноз по рейтингам 19 банков России
08:55, 04 июня 2014Финансы
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Прогноз снижен до негативного.
Standart & Poors понизило прогноз по рейтингам 19 банков РФ / abonent.pro
Standart & Poors понизило прогноз по рейтингу 19 российских банков, передает «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение на сайте рейтингового агентства.
Читайте такжеРоссия хочет создать совместное с Китаем рейтинговое агентствоДля 18 банков прогноз снизился до негативного со стабильного. Для банка «Союз» прогноз был снижен с позитивного до стабильного.
Читайте такжеThe Wall Street Journal: Обама призвал европейских союзников сохранять жесткую позицию в отношении РФВ список банков, также попавших под снижение прогноза, в том числе вошли банк Санкт-Петербурга, Нота-банк, КБ «Образование» и банк «Интеркоммерц».
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