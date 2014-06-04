Сегодня на саммите "Большой семерки" будут говорить о новых санкциях против России

Во время намеченного на 4-5 июня в Брюсселе саммита "Большой семерки" главы государств намерены усилить санкции против России из-за ее действий в Украине.

Об этом сообщили дипломатические источники в Европейском Союзе, который выступает хозяином саммита, передает Радио Свобода.

Первоначально встречу глав государств планировалось провести в Сочи в формате "Восьмерки", но из-за аннексии Россией Крыма, саммит был перенесен в Брюссель и проводится без участия России.

Дипломатические источники в Брюсселе заявили 3 июня, что значительная часть встречи будет посвящена положению в Украине и отношениям с Россией.

В то время как лидеры "Семерки" намерены подтвердить свою приверженность дальнейшим санкциям против России, "если того требует ситуация", приоритет в настоящее время отдается "дипломатическим и политическим усилиям" по урегулированию кризиса, сказал европейский дипломат.

Он же отказался сообщить, какие действия России смогут привести к последующим санкциям, заявив, что этот вопрос будут решать главы государств.

Читайте такжеСША хотят провести консультации с Европой по третьему уровню санкций против России

Как пишут «Ведомости», ведущие мировые державы проведут встречу, «оставив президента России Владимира Путина без переговоров в ответ на захват Крыма и участие России в дестабилизации на востоке Украины».

На саммите, который изначально планировался в Сочи, будут обсуждать внешнюю политику, экономику, торговлю и энергетическую безопасность. Последний вопрос является особенно чувствительным для Европы после нескольких месяцев напряженности с Москвой.

Несмотря на то, что Россия впервые с момента вступления в G8 — 1997 г. — не будет принимать участие в саммите, Путин намерен провести переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и премьером Великобритании Дэвидом Кэмероном во время празднования 70-летия со дня высадки союзных войск в Нормандии.

Решение отказать России в проведении саммита было принято членами G7 — США, Германией, Францией, Великобританией, Канадой, Японией и Италией — в марте, после аннексии Крыма Россией.

Читайте такжеОбама говорит, что США добились изоляции России на международной арене

«Всем известен контекст этого совещания. Это драматические события — нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины Россией. И это является причиной, по которой главы государств и правительств группы G7 решили на полях саммита по ядерной безопасности (24 марта в Гааге) собраться в Брюсселе в формате «семерки», — заявил журналистам накануне саммита европейский дипломатический источник на условиях анонимности. В бельгийской столице саммит проходит впервые.

По мнению чиновников, принимавших участие в организации саммита, Москва должна пройти длинный путь, чтобы доказать, что Россия способна себя вести как «нормальная демократическая страна», пишет Reuters.

«Немного рано на этом этапе, но я не исключаю, что главы государств обсуждают, как они видят будущее G7 или G8, — заявил агентству европейский чиновник. — Именно Россия дистанцировалась от G8 своими действиями в Украине. Именно России следует вести себя в соответствии с нормами международного права и ценностями G8. Это было бы предпосылкой для G8 снова стать G8».

Другой чиновник добавил: «Мы не можем исключить, что в случае обострения ситуации ЕС или G7 придется рассмотреть дальнейшие меры в отношении России».

По словам чиновников, на саммите будет обсуждаться внешняя политика, в частности вопросы России, помощи ЕС Украине, а также Сирия, Афганистан, Мали, Центрально-Африканская Республика и Северная Корея.

Первым большим блоком повестки дня станет международный, в котором будут преобладать Украина и отношения G7 с Россией в свете украинского кризиса.

Экономический блок начнется в четверг утром. Как ожидается, будут преобладать темы торговли, в том числе переговоры «ЕС — США», «ЕС — Канада» и «ЕС — Япония» о свободной торговле, сотрудничестве в области уклонения от уплаты налогов и усилиях по поддержанию восстановления мировой экономики. После этого лидеры G7 намерены обсудить вопросы энергетики, в том числе усилия по диверсификации поставок и сокращению выбросов углерода с помощью повышения энергоэффективности.