Межбанк открылся долларом по 12,07 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками – 11,9000/12,0700 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки по евро-гривне установились на уровне – 16,1925/16,4260 грн/евро.

Цены на российскую валюту упали – 0,3382/0,3431 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар не изменились – 1,3604/06 (вторник - 1,3604/06).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

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Как сообщал УНИАН, во вторник, 3 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,9910/12,0185 грн/долл. против 11,9600/12,1000 грн/долл. на 12:00.

Котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов составили 16,3380/16,3795 грн/евро против 16,2575/16,4520 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,3412/0,3438 грн/рубль против 0,3418/0,3458 грн/рубль на 12:00.