Деловая активность в российской сфере услуг демонстрирует рекордное снижение

Снижение деловой активности в российской сфере услуг в мае 2014 года продолжилось, при этом темпы сокращения оказались самыми быстрыми с мая 2009 г., свидетельствуют данные исследования HSBC, передают «Ведомости».

Индекс PMI сферы услуг России банка HSBC в мае снизился до 46,1 пункта с 46,8 пункта в апреле.

Более того, совокупный индекс PMI промышленных секторов и сферы услуг России в мае упал до 47,1 пункта, что является минимумом за последние пять лет.

Как показало исследование, объемы производства и в промышленных секторах, и в российской сфере услуг в мае снижались третий месяц подряд, при этом самыми быстрыми за последние пять лет темпами.

На фоне общего снижения деловой активности объем новых заказов в сфере услуг России в мае продолжил снижаться. Более того, темпы сокращения были такими же высокими, как и в апреле, когда скорость падения была максимальной за последние 57 месяцев. Между тем объемы новых заказов в обрабатывающих отраслях России в мае немного выросли впервые за последние шесть месяцев. В результате общий объем новых заказов в мае все же снизился, однако темпы падения замедлились по сравнению с апрелем.

Продолжающееся снижение объемов новых заказов вновь повлекло за собой падение уровня невыполненных заказов, но темпы сокращения также уменьшились и в сфере услуг, и в обрабатывающих отраслях России.

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Ухудшение деловой конъюнктуры в мае негативно отразилось на рынке труда: сокращение рабочих мест продолжается одиннадцатый месяц подряд, при этом темпы снижения за последний месяц были самыми быстрыми с сентября 2009 г. Инфляционное давление в мае по-прежнему было высоким, хотя и несколько ослабло по сравнению с пиком в конце I квартала текущего года.

Производственная инфляция в мае росла самыми низкими за последние четыре месяца темпами, при этом основной причиной роста издержек, как показал опрос, стали рост коммунальных платежей, увеличение зарплат, повышение цен на продовольствие и ослабление курса рубля.

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Между тем потребительская инфляция в мае ускорилась, а темпы ее роста были самыми высокими за последние четыре месяца и самыми высокими с июля 2011 г.По данным опроса, деловые ожидания в сфере услуг России в мае несколько улучшились, однако они по-прежнему были слабыми в историческом контексте.

Основанными факторами роста оптимизма в сфере услуг стали ожидания восстановления спроса. В то же время политическая неопределенность, рост инфляции и слабая динамика инвестиций вызывают у представителей сферы услуг опасения.