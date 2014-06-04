Шлапак признал, что смена руководителей местных налоговых органов не решила проблем

Кабинет министров Украины сменил руководителей местных налоговых органов в 24 регионах из 27, заявил в ходе выступления в Верховной Раде министр финансов Александр Шлапак.

«Что касается кадровых назначений на местах, из 27 регионов в 24 мы поменяли руководителей. Возможно, далеко не в каждом регионе на лучших», - сказал министр.

«Если у вас есть претензии к людям, которые руководят на местах в налоговой, - обратитесь в правительство, мы это внимательно рассмотрим», - добавил он.

Шлапак также отметил, что правительству удалось прекратить работу налоговых площадок, которые создавались с целью минимизации налоговых обязательств, однако на их месте появились подпольные конвертационные центры. «Что касается работы налоговой, то единственное, чем мы можем сейчас похвастаться, это тем что остановили работу налоговых площадок. К сожалению, на их место прорываются так называемые «налоговые партизаны». Это то, за что мы критикуем Билоуса, и пытаемся вместе исправить ситуацию», - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, в начале марта Кабинет министров принял решение ликвидировать Министерство доходов и сборов Украины, подчинив образованные на базе министерства государственную налоговую и таможенные службы Министерству финансов Украины.

Куратором налоговой был назначен Игорь Билоус, таможни - Виталий Науменко, а куратором службы финансовых расследований - Владимир Хоменко.

В конце мая правительство приняло решение создать в ближайшее время Государственную фискальную службу, объединив налоговую и таможенную службы. Также в ее состав временно войдет служба финансовых расследований, которую планируют отделить в самостоятельный орган.

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Министр финансов Шлапак ранее заявил, что находящееся в стадии ликвидации Министерство доходов и сборов не предпринимает адекватные шаги по пресечению поступлении на территорию Украины товаров контрабандным путем и ликвидации «серых схем». Кроме того, он назвал работу министерства полупрозрачной, отметив, что общественность не влияет на принятие решение и не участвует в разрешении конфликтных ситуаций.