Правительство Азарова в прошлом году допустило дефицит бюджета в 65 млрд гривень

Верховная Рада приняла к сведению отчет о выполнении Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год".

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект постановления об отчете о выполнении госбюджета на 2013 год (№4625-д) проголосовал 171 народный депутат из 371, зарегистрированных в сессионном зале.

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Так, соответствующим постановлением предусматривается принять к сведению отчет Кабинета министров о выполнении Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», согласно которому государственный бюджет выполнен по доходам в сумме 339 млрд 226,9 млн грн, расходам – 403 млрд 456,1 млн грн, по объему возвращения кредитов – 5 млрд 522,6 млн грн и объему предоставления кредитов – 6 млрд млн грн, с дефицитом в сумме 64 млрд 706,7 млн грн.

Согласно постановлению, Кабмин должен, в частности, проанализировать выводы Счетной палаты относительно выполнения государственного бюджета за 2013 год, принять меры относительно недопущения нарушений бюджетного законодательства в текущем и следующих бюджетных периодах и реализации соответствующих предложений Счетной палаты.

Кроме того, Кабмин должен обеспечить соблюдение требований Бюджетного кодекса Украины относительно формирования проекта государственного бюджета на следующие бюджетные периоды на реалистичных макропоказателях экономического и социального развития Украины; принять меры по сокращению налогового долга и недопущению наращивания новой налоговой задолженности, усилив контроль над возвращением рассроченных и отсроченных сумм налогового долга и ограничив ежегодные списания налоговой задолженности.

Среди прочего, правительство должно принять меры по погашению задолженности по ссудам, предоставленным Пенсионному фонду Украины, за счет средств единого казначейского счета, и недопущению ее наращивания, обеспечивая системность решения вопроса сбалансирования бюджета Пенсионного фонда Украины; упорядочить выполнение платежных поручений в соответствии с взятыми бюджетными обязательствами, обеспечивая своевременное проведение платежей, включая платежи по средствам местных бюджетов и специального фонда государственного бюджета; усилить контроль над проведением главными распорядителями средств государственного бюджета расходов на централизованные мероприятия по административно-территориальным единицам, обеспечивая соответствие платежей относительно таких расходов плановым показателям.

Правительство также должно обеспечить осуществление перераспределения расходов государственного бюджета исключительно при наличии объективных оснований и финансово-экономической целесообразности и принять меры по усилению ответственности главных распорядителей средств государственного бюджета за качество планирования бюджетных программ; продолжить работу по дальнейшему внедрения оценки эффективности бюджетных программ, сосредоточив внимание на необходимости применения в бюджетном процессе результативных показателей бюджетных программ (в первую очередь, показателей качества и эффективности).

Кабмин также должен принять меры по комплексному урегулированию вопроса по недопущению роста задолженности по среднесрочным ссудами, которые предоставляются местным бюджетам на выполнение пункта 3 части первой статьи 73 Бюджетного кодекса Украины.