Литва сможет присоединиться к зоне евро в 2015 году

Литва может присоединиться к зоне евро в 2015 году.

Как передает собственный корреспондент агентства УНИАН в Брюсселе, соответствующий доклад Еврокомиссии, в котором проведена оценка готовности восьми стран присоединиться к зоне евро, был одобрен сегодня на заседании ЕК.

В частности, в докладе сделан анализ готовности к евро Болгарии, Чехии, Хорватии, Литвы, Венгрии, Польши, Румынии и Швеции. Согласно оценке ЕК, из этой группы именно Литва достигла высокой степени устойчивого экономического сближения с еврозоной.

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В этой связи вице-президент ЕК Олли Рен заявил, что "экономический и валютный союз остается привлекательным сообществом, а готовность Литвы перейти на евро отражает давнюю поддержку налогово-бюджетной политики и экономических реформ. Импульс реформ, который был вызван вступлением Литвы в ЕС десять лет назад, привел к впечатляющему росту благосостояния литовцев".

По словам вице-президента, окончательное решение о вхождении Вильнюса в еврозону может быть принято Советом ЕС во второй половине июля.

В 2014 году к еврозоне присоединилась Латвия.