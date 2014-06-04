Межбанк закрылся долларом по 12 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 11,9000/12,0700, к 12:00 сузился спрэд 11,9000/12,0300. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 11,9300/12,0000.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,3382/0,3431, к 12:00 цены понизились 0,3381/0,3418. К закрытию торгов цены понизились 0,3390/0,3397. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,1780 (+0.1520).

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3600/1,3630. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 16,1925/16,4260, к 12:00 цены ушли вниз 16,1880/16,3690. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 16,2515/16,3510.