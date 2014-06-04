Глава НБУ поддерживает расширение полномочий Фонда гарантирования вкладов

Предоставление Фонду гарантирования вкладов физических лиц возможности вместе с Национальным банком Украины заранее выявлять проблемы, возникающие у банков, позволит снизить государственные расходы при выводе проблемных банков с рынка.

Об этом заявил глава НБУ Степан Кубив в ходе заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности, сообщается на сайте регулятора.

Одним из главных вопросов заседания стало обсуждение законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины по предупреждению ( минимизации ) отрицательного влияния на стабильность банковской системы", в разработке которого принимали участие Всемирный банк, Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Нацбанк. Одной из ключевых задач этого законопроекта является расширение полномочий Фонда.

Также сообщается, что в ходе заседания комитета рассматривался вопрос о возможных путях законодательного урегулирования проблем заемщиков банков, которые имеют кредиты в иностранной валюте.

Кубив также сообщил, что Нацбанк участвует в обсуждении путей возможного законодательного урегулирования ситуации вместе с общественными организациями, банковскими ассоциациями и международными финансовыми организациями.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц с 30 мая ввел временную администрацию в «АвтоКразБанк», сроком на 3 месяца - до 29 августа 2014 года, 29 мая фонд ввел временную администрацию в «Захидинкомбанк», 26 мая - в «Пивденкомбанк», 22 мая - в «Промэкономбанк», 24 апреля - в «Интербанк», 14 марта - в банки «Форум» и «Меркурий», 3 марта - в «Брокбизнесбанк» и «Реал Банк», 17 января - в банк «Даниэль».

3 июня 2014 Верховная Рада Украины приняла Закон Украины " О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте". Мораторий будет действовать до тех пор, пока не вступит в силу закон, который регулирует вопрос перевода в гривню непогашенной основной суммы задолженности. Соответствующий законопроект должен быть разработан в течение двух недель со дня вступления в силу моратория.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, выполняющим функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.

Объем средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц сократился в апреле на 6% - до 7,442 млрд грн.