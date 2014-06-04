Кабмин назначил главу Государственной фискальной службы

Кабинет министров Украины назначил главой Государственной фискальной службы, которая объединит налоговую, таможню и службу финансовых расследований, первого заместителя министра доходов и сборов Игоря Билоуса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в среду после заседания правительства сообщил журналистам министр Кабинета министров Остап Семерак.

«Решение принято. Назначен руководителем фискальной службы Игорь Билоус, первым заместителем назначен Владимир Хоменко (заместитель министра доходов и сборов, который курирует службу финансовых расследований – УНИАН) и заместителем – Анатолий Макаренко (в прошлом руководитель Государственной таможенной службы – УНИАН)», – сказал Семерак.

Вместе с тем, на вопрос журналистов, назначен ли заместитель министра доходов и сборов, который курирует таможенную службу, Виталий Науменко на руководящую должность в Государственную фискальную службу, Семерак ответил, что «закон о центральных органах позволяет назначать только двух заместителей». При этом он не уточнил, останется ли Науменко работать в новой службе.

Как сообщал УНИАН, налоговая и таможенная службы в ближайшее время будут объединены в единый орган – Государственную фискальную службу. Также в его состав временно войдет служба финансовых расследований, которую планируют отделить в самостоятельный орган. До этого предполагалось ликвидировать Миндоходов и создать отдельные службы – налоговую, таможню и службу финрасследований.