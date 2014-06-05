Самые развитые страны предупреждают Россию об ужесточении санкций

Группа семи готоваужесточить санкции в отношении России, если беспорядки на востоке Украины не будут взяты под контроль. Об этом лидеры «Большой семерки» заявили в совместном письменном заявлении после рабочего ужина в Брюсселе, передает "Радио Свобода".

В заявлении содержится призыв к России признать результаты выборов в Украине, завершить отвод войск от границы с Украиной, остановить поставки оружия и использовать влияние на вооруженных сепаратистов для прекращения насилия.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Запад хотел бы увидеть прогресс в примирении востока Украину, где правительственные войска борются против сепаратистов.

«В наших переговорах с будущим президентом Украины и в наших встречах с президентом Путиным в кулуарах торжеств в Нормандии мы вышлем совместное сообщение так же, как Группа семи сделала это раньше. У нас всегда была согласована позиция в отношении Украины, она заключается в том, что для России важно сейчас сделать собственный взнос до стабилизации и деэскалации ситуации», - подчеркнула Меркель.

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Саммит, который состоялся в Брюсселе, сначала планировался в формате «Большой восьмерки» в российском Сочи. После аннексии Крыма Россию исключили из этого клуба и перенесли место встречи.

Как сообщал УНИАН, во время саммита "Большой семерки" главы государств намерены ужесточить санкции против России из-за ее действий в Украине.

Дипломатические источники в Брюсселе заявили 3 июня, что значительная часть встречи будет посвящена ситуации в Украине и отношениям с Россией.

В то время как лидеры "Семерки" намерены подтвердить свою приверженность дальнейших санкций против России, "если того требует ситуация", приоритет в настоящее время отдается "дипломатическим и политическим усилиям" по урегулированию кризиса, сказал европейский дипломат.

Он отказался сообщить, какие действия России смогут привести к дальнейших санкций, заявив, что этот вопрос будут решать главы государств.