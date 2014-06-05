Платежеспособность россиян продолжает снижаться - долги по кредитам растут

В России в мае отмечен рост уровня просроченной задолженности граждан абсолютно по всем видам кредитов - в целом по рынку данный показатель повысился за месяц с 14,07% до 14,43%, пишут "Известия".

Наиболее значительный рост уровня просроченной задолженности в мае отмечен по автокредитам и займам, выдаваемым в торговых точках.

При этом за последний год именно по этим видам кредитов просрочка увеличивалась больше всего: годовой рост показателя по потребкредитам составил почти 3 процентных пункта, по кредитным картам — более 2 процентных пунктов.

Читайте такжеГруппа семи предупреждает Россию об ужесточении санкцийПо мению экспертов, основная причина сложившейся ситуации - снижение реального уровня доходов заемщиков вследствие стагнации экономики. Другой фактор — рост цен из-за ослабления рубля, что также сказывается на платежеспособности населения. Это касается не только импортных товаров. На фоне подорожания импорта цены поднимают и российские производители. Вдобавок, темп роста годовой инфляции за июнь в России может достичь отметки 8%, что фактически сокращает объем средств у населения для погашения кредитов.

Читайте такжеПутин в виду санкций Запада перестраивает финансовый рынок РоссииСказался на ситуации, по мнению экспертов, и общий рост закредитованности заемщиков. Увеличение долговой нагрузки россиян наряду со снижением их доходов провоцирует ухудшение кредитной дисциплины.К тому же в условиях «политики мягкого давления», провозглашенной Центральным банком РФ, существенно ужесточились требования к заемщикам.