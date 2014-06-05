В банке Курченко продлили работу временной администрации

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил работу временной администрации в проблемном «Брокбизнесбанке» до дня получения Фондом решения от Национального банка Украины об отзыве лицензии и ликвидации финансового учреждения, сообщается на сайте Фонда.

В сообщении отмечается, что согласно закону Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» Фонд гарантирования вкладов назначает уполномоченное лицо и начинает процедуру ликвидации банка в день получения решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка, за исключением случая, когда ликвидация осуществляется по инициативе собственников банка.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц предложил Национальному банку ликвидировать проблемный «Брокбизнесбанк» в связи с тем, что инвестор, который смог бы оздоровить банк, так и не найден.

Фонд гарантирования вкладов физических лицввел временную администрацию в «Брокбизнесбанк» сроком на три месяца – с 3 марта по 2 июня 2014 года. Фонд оценил объем средств для возмещения вкладчикам банка в 2,681 млрд грн. Согласно отчетности банка, его убыток, накопленный на 1 февраля 2014 года, составил 40,501 млн грн. В период деятельности временной администрации Фонд гарантирования вкладов искал инвесторов для восстановления платежеспособности «Брокбизнесбанка», однако сделать это не удалось.