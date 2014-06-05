Межбанк открылся долларом по 12,05 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 11,8500/12,0500.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,3397/0,3455, котировки по евро-гривне установились на уровне – 16,2545/16,3930.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3601/03 (среда - 1,3604/06).

Как сообщал УНИАН, вчера на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 11,9000/12,0700, к 12:00 сузился спрэд 11,9000/12,0300. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 11,9300/12,0000.